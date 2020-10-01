تتربع 5 مطالب رئيسية على قائمة الخدمات التي يطالب بها الأهالي في مركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، الذي يعد واجهة سياحية يزورها المصطافون سنوياً، تتضمن إنشاء مستشفى عام وفرع لجمعية الهلال الأحمر وتنفيذ مشروع ازدواجية طريق متنزه الحبلة السياحي، وإيصال شبكتي المياه والصرف الصحي للمنازل.ويقول كل من محمد أبو سبعة، عبدالرحمن القحطاني، علي القحطاني، إن الحديث عن إنشاء مستشفى عام بمركز الواديين لا يزال مستمراً منذ سنوات عديدة، للنهوض بالجانب الصحي بالواديين والشعف المجاور له، ومصطافيهما وزائريهما الذين يعدون بعشرات الآلاف سنوياً، مضيفين أنه في حالة المرض نضطر للتوجه إلى مستشفى أحد رفيدة العام الذي يبعد كثيراً عنا، ولا تتوفر به بعض العيادات الطبية الضرورية، لاسيما أن مدينة الملك فيصل الطبية التي تقع على الطريق الرابط بين المحافظة ومركز الواديين بمدينة ومطار أبها، لا يزال متعثرا ويحتاج إلى وقت حتى ينتهي العمل به، ومعدل نمو السكان في ازدياد بمركز الواديين، والخدمة الصحية متواضعة، مستغربين عدم افتتاح فرع لهيئة الهلال الأحمر بمركز الواديين، حيث بات ضروريا للغاية نتيجة الأعداد الكبيرة التي تسكنه، وما يستقبل من مصطافين وزائرين طوال العام، وما يقع من حوادث على اختلافها، مطالبين بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق الحبلة السياحي الذي يشهد إزدحاما مروريا وخصوصاً في الإجازات الصيفية ونهاية الأسبوع خلال العام الدراسي.وتساءلوا عن أسباب عدم تنفيذ مشروع إيصال شبكتي المياه والصرف الصحي بالمنازل في مركز الواديين والقرى التابعة له.