لا تتناسب الحدائق والمتنزهات العامة في مركز بني عمرو شمالي مدينة أبها، مع أهمية المركز الذي يشهد زيارة أعداد كبيرة من السياح والمصطافين في الإجازات الصيفية، نظراً لافتقاره للخدمات الأساسية اللازمة.وفي هذا الإطار، يقول كل من عبدالله العمري وصالح العمري ومرعي محمد: يتميز متنزه الشفا بالمساحات الشاسعه إلا أنه مهمل بشكل مستغرب رغم حرص المصطافين على زيارته، فالمتنزه يعاني من انعدام الإنارة ما يدفع الزوار إلى مغادرته قبل غروب الشمس، كما أن الموقع بحاجة إلى صيانة وتوفير دورات مياه جديدة للعائلات، مستغربين من صرف البلدية الميزانية المخصصة للمنتزه في تنفيذ مشاريع ثانوية كتزيين أعمدة الإنارة أو تركيب لوحات جديدة.وانتقدوا ضيق وخطورة الطريق المؤدي الى المتنزه وعدم توفر الجلسات المخصصة للعائلات بالعدد الكافي لاستيعاب الأعداد التي تتوافد على منتزه الشفا، مطالبين بصيانة وتوفير العاب حديثه للاطفال في المتنزه لاسيما أن العديد منها غير صالح للاستخدام.«عكاظ» بدورها تواصلت مع رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي للتعليق حول ما ذكره المواطنون، ووعد بالرد على الاستفسارات، وتم تكرار طلب الإفادة منه أكثر من مرة، ولكن رغم مرور أسابيع لم يصل الرد حتى موعد نشر التقرير.