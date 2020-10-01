كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي لـ«عكاظ» افتتاح الجسر المتقاطع مع خط السكة الحديدية الواقع على طريق الرياض ــ الأحساء قريباً، مشيراً إلى استكمال بقية الأعمال البسيطة حالياً كالتنظيف وتنفيذ حمايات الميول أسفل الجسر، وسيتم افتتاحه بعد إنجازه كلياً.وبدأ فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية في الأعمال التطويرية للجسر المتقاطع مع خط السكة الحديدية الواقع على طريق الرياض ــ الأحساء في بداية شهر فبراير من عام 2018، عند مدخل محافظة الأحساء، حيث تمت إزالة الجسر وإعادة إنشائه مرة أخرى مع توسعته ليصبح 4 مسارات في الاتجاهين، وتبلغ تكلفة أعمال التطوير نحو ٢٥ مليون ريال.