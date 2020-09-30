في وقت شرع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، في استقبال طلبات المواطنين لمعالجة صكوكهم الشرعية الصادرة منذ عام ١٣٩٥، وحتى عام ١٤٠١، والتي تزيد مساحتها الاجمالية عن ٦٠٠ متر مربع، طلب الوقف من ٣٤٦ مواطنا في محافظة جدة مراجعته عاجلاً واستكمال إنهاء إجراءات صكوك الملكية الخاصة بهم.ودعا الوقف الملاك إلى تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الصك الشرعي للموقع والهوية الوطنية للمالك الأساسي وكروكي مساحي حديث مرفقا معه نسخة الكترونية على (CD) وخطاب رسمي موجه من المالك الأساسي لإدارة الوقف وأرقام التواصل مع المالك والايميل الالكتروني.وبين الوقف أنه في حال كان المالك متوفيا ولديه ورثة فيلزم إحضار صك حصر الورثة والوكالات الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي على أن يكون استقبال طلبات المواطنين بمقر إدارة الوقف الكائن بمدينة (جدة) شارع الملك خالد (المطار القديم) من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً.