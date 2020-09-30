ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة عددًا من مخالفات عدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي في عدد من الأسواق بمحافظة جدة، وشملت تطبيق لائحة الحد من التجمعات.

ونفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على عدد من الأسواق الشعبية وسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، وضبط مخالفة عدم التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وشملت الجولة رصد مخالفات عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل المركبات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات، وتم رصد عدد منها وتحرير مخالفات بحق المخالفين.

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