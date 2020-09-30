أطلقت الجامعة الإسلامية ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، برنامج دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة، الذي يعد الأول من نوعه، ومدة دراسته فصلان دراسيان، أوضح ذلك عميد العمادة الدكتور سعود السلومي.

وأكد السلومي على توجيهات رئيس الجامعة الأمير الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان، بتقديم البرامج النوعية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإكساب الملتحقين بالمعارف والمهارات المرتبطة بهذه الدبلومات، التي تُؤهل الكوادر الوطنية المتخصصة بما يلبي متطلبات مشروعات التنمية في المملكة، وتفتح مجالات واسعة للخريجين بما يسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار، وترفع مستوى كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف السلومي أن برنامج إدارة أعمال الحج والعمرة هو الأول من نوعه، ويهتم بإدارة الحشود والحجاج والمعتمرين وما يتبعها من وظائف متخصصة، ورفع مقدرتهم على تطبيق الأساليب والوسائل التي تمكنهم من أداء المهام الوظيفية المختلفة، من خلال التعريف بإدارة أعمال الحج والعمرة، وإدارة الحشود والمخاطر، وإدارة وسلامة الأغذية والمشروبات، وأسس وقواعد إدارة وتنظيم الفعاليات الكبرى وتقييمها، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة الملمة بالمعارف والعلوم المرتبطة بمختلف أنشطة إدارة خدمات الحج والعمرة ولديهم القدرة على تطبيقها، وكذلك تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة بأنشطة الحج والعمرة، وتطوير مهارات العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتلبية احتياجات الراغبين في تأهيلهم في مختلف مجالات وأنشطة الحج والعمرة، والإلمام بمختلف جوانب الخدمات اللوجستية المرتبطة بالحج والعمرة.

وذكر السلومي أن شروط القبول بالبرنامج هي أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها، ولديه شهادة حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها الجامعة، وسداد الرسوم الدراسية المقررة في حال القبول النهائي لهذا البرامج.

وأضاف السلومي أن أهم المجالات المتاحة لخريجي دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة، هي العمل في قطاعات وزارة الحج والعمرة، وقطار الحرمين والمشاعر، ومؤسسات الطوافة، وحملات الحج، والإرشاد الديني للحجاج والمعتمرين والزوار، وشركات الحج والعمرة، والعمل مساعدا إداريا لعمليات الحج والعمرة، ومساعد ضابط عمليات الحج والعمرة، والقيام بأعمال المطوف في مجال الحج والعمرة، والعمل أيضا مرشد مراقب تموين ومراقب إسكان.