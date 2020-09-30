أدت جموع المصلين صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يتقدمهم أمير البلاد الشيخ نواف الصباح.واقتصرت الصلاة على الأقرباء فقط، إضافة إلى شخصيات خليجية، عقب ذلك تم نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات لدفنه.وكان جثمان الشيخ صباح الذي وافته المنية أمس (الثلاثاء)، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى مطار الكويت على متن الطائرة الأميرية الكويتية قادمة من الولايات المتحدة.وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يعالج في الولايات المتحدة.والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاماً)، كان قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.وقد نعى رؤساء الدول والملوك وكبار المسؤولين حول العالم (الثلاثاء)، أمير الكويت، وقدموا التعازي للكويت حكومة وشعباً.وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية أميراً للبلاد أمام مجلس الأمة اليوم (الأربعاء).