رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة 3 أشهر وفقاً لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.

من جانبه، ثمن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الموافقة الكريمة التي شملت المستثمرين مع الهيئة في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لجميع الشرائح والقطاعات من أجل تخفيف الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع الخاص، مبينا أن هذه المبادرة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين ورواد الأعمال من التعثر بما يضمن تحفيز واستدامة المشاريع.

وأوضح أن الهيئة تسعى بعزم لمواكبة خطوات الدولة الرامية لحماية القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن القرار يأتي ليعزز من استراتيجية وأهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة لإسهامه في دعم الاستثمار واستمرار قطاع الأعمال بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعقود.