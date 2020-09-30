استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، أكبر دارس من مدارس التعليم المستمر سليمان محمد الجيزاني البالغ من العمر 75 عاماً، الذي يدرس في الليلية الأولى الثانوية بمدرسة الملك عبدالله.

وثمن الدكتور الزائدي خلال استقباله للجيزاني، الذي قدم التهنئة بمناسبة الذكرى لـ 90 لليوم الوطني للمملكة، حرصه على مواصلة مسيرته الدراسية والتعليمية، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم واهتمام لقطاع التعليم على مستوى الوطن، لإتاحة الفرصة لكبار السن لمواصلة تعليمهم، مشيراً إلى أن طلب العلم لا يقتصر على سن معين.

يذكر أن الجيزاني بعد تقاعده النظامي التحق بمدارس التعليم المستمر، وأنهى المرحلة الابتدائية والتحق بالليلية الثالثة المتوسطة بمدرسة مصعب بن عمير، وتخرج العام الماضي من المرحلة المتوسطة، والتحق هذا العام بالمرحلة الثانوية بالليلية الأولى الثانوية بمدرسة الملك عبدالله لإكمال دراسته.