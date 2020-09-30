بدأ وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، في استقبال طلبات المواطنين لمعالجة صكوكهم الشرعية الصادرة من عام 1375هـ وحتى عام 1401هـ، التي تزيد مساحتها الاجمالية على 600 متر مربع.

وطلب الوقف من 346 مواطنا في محافظة جدة مراجعته عاجلاً، واستكمال إنهاء إجراءات صكوك الملكية الخاصة بهم، وتقديم المستندات المطلوبة وهي الصك الشرعي للموقع والهوية الوطنية للمالك الأساسي وكروكي مساحي حديث، مرفقا معه نسخة إلكترونية على (CD) وخطاب رسمي موجه من المالك الأساسي لإدارة الوقف، وأرقام التواصل مع المالك والإيميل.

وبين الوقف أنه في حال كان المالك متوفيا ولديه ورثة، فيلزم إحضار صك حصر الورثة والوكالات الشرعية والهوية الوطنية للوكيل الشرعي، على أن يكون استقبال طلبات المواطنين بمقر إدارة الوقف الكائن بمدينة (جدة) شارع الملك خالد (المطار القديم)، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً.