وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من (الأحد) القادم، بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وقال السديس إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين؛ لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أقامت تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، وقف عليها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومنسوبو الرئاسة.

وشملت التجربة دخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصلهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

يذكر أن الرئاسة وفرت العديد من الإجراءات في إدارة الحشود من أبرزها الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام، وتعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص 450 عاملاً لعمليات التعقيم، وستتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعه ويستخدم لها يومياً 2500 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على 300 صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام، وتم توفير معقمات خاصه لسجاد المسجد الحرام.

كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حالياً.

وخصصت الرئاسة العامة فريقاً خاصاً يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين. وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج.