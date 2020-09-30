أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 539 حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا (COVID -19)، مرتفعا عن يوم الإثنين، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (334.187) حالة، بينها (10.906) حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1.005) حالات حرجة، كما تم تسجيل (696) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (318.542) حالة فيما بلغ عدد الوفيات (4.739) بإضافة (27) حالة وفاة جديدة مع إجراء (51.676) فحصا مخبريا جديدا خلال 24 ساعة. وتصدرت مكة مدن التعافي بـ104 حالات، جدة 95، الطائف 57، الرياض، 52، المدينة 43، الظهران 19، حائل 17، أبها 17، الهفوف 16، جازان 14، ينبع 13، المبرز 13، خميس مشيط 10، شرورة 10، تبوك 9، عرعر 9، الدمام 9، نجران 8، القطيف 8 وبلجرشي 8 حالات.أما أكثر المدن إصابة بفايروس كورونا فجاءت جدة في المقدمة بـ61 حالة، مكة 53، المدينة 46، الهفوف 35، الرياض 35، ينبع 34، حائل 21، خميس مشيط 21، الدمام 18، نجران 13، الظهران 12، الليث 12، أبها 10، المبرز 10 والطائف 8 حالات.