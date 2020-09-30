ثمن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، جهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام ودعم من قبل القيادة الرشيدة، مشدداً على أهمية الأعمال المناطة بقوة جازان وغيرها من مختلف القطاعات العسكرية في حماية أمن الوطن وسلامة المواطن، موجهاً بمضاعفة الجهود من قبل جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، قائد قوة جازان المكلف اللواء ركن ماجد الحربي، بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.