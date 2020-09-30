كشف أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان، عن إمكانية إنجاز وتشغيل مشروع النقل السريع بالحافلات (BRT) خلال فترة تراوح بين 24 و36 شهراً، مؤكدا أن المشروع الذي تعكف الهيئة على تنفيذه سيخلق قيمة مضافة في المدينة المنورة؛ نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن مساهمته في إيجاد عدد كبير من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة، إلى جانب عدم الحاجة للأعمال الإنشائية المعقدة أو نزع الملكيات، كونه يمر في مسارات محددة في وسط وجانب الطرق العامة، وسيساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، ويُمثل الخيار الأمثل للنقل العام الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، ويحقق الاستيعاب الكامل بما يُلبي احتياجات الأهالي والزوار ويتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.ووجه خلال ترؤسه عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري، بمشاركة نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس الأمير سعود بن خالد الفيصل، بالانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لتغطية حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل خصوصاً في المواقع الجاذبة التي تحظى بتوافد عدد كبير من الزوار في موسمي الحج والعمرة، وتشغيلها بحافلات صديقة للبيئة ذات جودة عالية وفي مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى.ويتكون مشروع الحافلات السريعة (BRT) من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52كم، ويتضمن 33 محطة وقوف، يشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36كم، فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16كم، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 1800 راكب في الساعة.