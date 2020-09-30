اعتبر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بأن التعليم عن بعد خيار استراتيجي للمستقبل الواعد الذي يساهم في استمرار رحلة التعليم ونقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط ذكية متعددة، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزارة التعليم كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.وشارك أمير منطقة الباحة، الطلاب دروسهم اليومية «عن بعد» عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية، خلال زيارته أمس مركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، حيث التقى بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة، وكرم في ختام زيارته المعلم بمتوسطة بالشهم غرم الله الزهراني؛ نظير ما قدمه من رسالة تعليمية سامية نحو طلابه وهو في ظرف صحي. من جهة ثانية، سلم أمير المنطقة أمس، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة التي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.