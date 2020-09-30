فصلت لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، أمس (الثلاثاء)، التيار الكهربائي عن عدد كبير من المحلات التجارية والمستودعات الواقعة في نطاق حي الوزيرية من شارع الإسكان وشارع المحجر، التي تسلّم أصحابها وملاكها إشعارات بالإخلاء قبل 30 يوماً، لوقوعها ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية. وأكدت اللجنة في خطابات إلى الملاك أن جميع الأراضي المقامة عليها الورش والمحلات والمستودعات الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية من شارع الإسكان حتى شارع المحجر تقع ضمن حدود أملاك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.وكان مجلس نظارة الوقف أعلن في وقت سابق الانتهاء من حصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف، وتنفيذ برنامج حماية من التعديات، والانتهاء من تثبيت العلامات الصغيرة لحدود أراضي الوقف في جدة وبحرة والجموم.