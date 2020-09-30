أغلقت صحة الرياض مجمعاً لعيادات أسنان يتبع لمجموعة طبية شهيرة بعد رصد حزمة من المخالفات؛ منها الاعتداء على عضو في لجنة الالتزام، وهروب الممارسين الصحيين من الموقع خلال جولة رقابية قادتها اللجنة. وأوضحت الصحة أن المجمع المغلق تحفظياً، تورط في تجاوزات متعددة منها تشغيل أطباء وممرضين لا يحملون تراخيص مهنة ثم تظاهروا أثناء التفتيش بأنهم مرضى قبل هروبهم الجماعي من مقر العمل، كما تبين لفريق الالتزام عدم وجود طبيب استشاري أو نائب أول في المجمع، فضلاً عن اختلاف اسم المجمع عن الاسم الصادر بالترخيص. وأضافت صحة الرياض أن المدير الإداري للمجمع رفض التعاون مع فريق الالتزام وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش مستخدماً علاقاته. وأوضحت أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة إجراء أولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.