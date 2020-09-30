رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية ضد مقيم تعثر في سداد مبالغ مالية تتعلق ببرنامج العلاج بأجر.وأوضح مصدر من صحة المنطقة أن المدعى عليه سيمثل اليوم (الأربعاء ) عبر الاتصال المرئي لأداء اليمين أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يتخذ في حال عدم قيام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة عليه لبرنامج العلاج بالأجر.