حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا من اتباع ما تم تداوله في مقطع فيديو بأوساط المجتمع، خصوصا بين مرضى السكري، يزعم صاحبه بأن مرض السكري غير حقيقي ولا وجود له أصلا، وأن المشكلة تنتج عن عوامل التوتر والقلق بحدوث اختلال في منظومة الجسم ما قد يترتب عليه انخفاض أو هبوط في سكر الدم، ويمكن مواجهة المشكلة لاعتدال نسبة سكر الدم بتناول بعض الأعشاب والتركيبات.

وبين الأغا لـ«عكاظ» أن هذا الكلام عار عن الصحة، ويهدف أصحابه إلى زعزعة ثقة المرضى بالطب القائم على البراهين، إضافة إلى ترويج تركيباتهم العشبية، فمرض السكري مثبت علميا وطبيا ومصنف بأنه أحد الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة عجز غدّة البنكرياس عن إنتاج الكمية الكافية من الإنسولين أو عندما يعجز الجسم عن استخدام الإنسولين الذي أنتجه بالشكل المطلوب، والإنسولين هو الهرمون المنظّم لمعدّل السكر في الدم، والإصابة بارتفاع معدّل السكر دون السيطرة عليه تؤدي إلى أضرار في العديد من أجهزة الجسم على المدى البعيد.

ولفت إلى أن للسكري نوعين، فالنوع الأول يعرف بالسكّري المعتمد على الإنسولين أو الذي يبدأ في مرحلة الشباب أو الطفولة، ويتسم بعدم إنتاج الإنسولين؛ مما يستوجب تعاطي الإنسولين يومياً، ولا توجد وسائل للوقاية منه حتّى الآن، والثاني يُعرف بالسكري النوع الثاني غير المعتمد على الإنسولين أو الذي يظهر في مرحلة الكهولة وذلك نتيجة عجز الجسم عن استخدام الإنسولين بالشكل الفعّال.

وخلص البروفيسور الأغا إلى القول إن مشكلة داء السكري لا تقتصر على المرض نفسه بل هناك مضاعفات عديدة تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، ومن هذا المنطلق أنصح المرضى بعدم الالتفات إلى أي فيديوهات تحمل مضامين مغلوطة.