أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم (الثلاثاء)، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله).

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: «لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية».

وأضاف الملك سلمان: «رحل (رحمه الله) بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته».

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكداً وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة، ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.