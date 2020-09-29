بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه فيصل بن فرحان اليوم (الثلاثاء)، بألكسندر شالينبرج.