«نظراً لما نعهده في سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من صلاحٍ وجدارةٍ وكفاءةٍ تؤهله لولاية العهد، فضلاً عن توافر الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون أحكام توارث الإمارة فيه» كانت تزكية أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح باختيار الشيخ نواف الأحمد الصباح ولياً للعهد، أعلى الأوسمة التي يتقلدها الأمير الـ ١٦ لدولة الكويت، بعد مناداة مجلس الوزراء الكويتي بتسميته أميراً للكويت بعد رحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ولد الأخ غير الشقيق للأمير صباح الأحمد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ بمدينة الكويت، وتقلد الشيخ نواف مناصب سياسية ووزارية عدة، بدءاً من عمله محافظا لمحافظة حولي منذ عام 1962 التي استمر فيها ١٦ عاما، قبل أن يتولى وزارة الداخلية في العام ١٩٧٨، ثم وزيراً للدفاع في العام 1988.

وكلف الشيخ نواف الأحمد في أول حكومة كويتية بعد تحرير الكويت عام 1991 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فنائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية من جديد عام 2003 إلى أن تمت تزكيته وليا للعهد في 2006.

وتولى الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ جابر الأحمد الصباح منصب ولي العهد منذ 14 عاما، بعد تزكية الأمير الراحل له في ٧ فبراير 2006، بعد أسبوع من توليه الحكم، وبايعه أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة حسبما ينص دستور البلاد.