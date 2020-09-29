استقبلت رئيسة جمهورية سلوفاكيا سوزانا كابوتافا اليوم (الثلاثاء) بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفاكيا.

ونقل السفير عبدالله بن خالد للرئيسة السلوفاكية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لها بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفاكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة كابوتافا عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياتها للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما ناقشت الرئيسة السلوفاكية والسفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.