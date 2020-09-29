نعى عدد من ممثلي وفناني الخليج أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأبدوا تأثرهم البالغ برحيل الأمير الإنسان، ونشروا تعازيهم الحارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وغرد فنان العرب محمد عبده: «عزائي لأسرة الشيخ صباح الأحمد الصباح وللكويت وطناً وشعباً ولحكومتنا الرشيدة وشعبنا». سائلاً المولى عز وجل له الرحمة والغفران وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.فيما غرد الفنان الإماراتي حسين الجسمي: «وداعاً يا أمير الإنسانية خالص التعازي لأهلنا وأحبابنا في الكويت الحبيبة وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح، اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه»، فيما قال الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله: «عظم الله اجرنا واجركم ياهل الكويت».وقال الممثل الكويتي طارق العلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله والدنا وأميرنا الشيخ صباح الأحمد الصباح، اسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الفردوس الأعلى عظم الله اجركم يا شعب الكويت».ونعى الفنان عبدالله الرويشد في تغريدته: «الله يرحمك يا يبا ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته انا لله وإنا اليه راجعون». ودعا الفنان نبيل شعيل للأمير الراحل بالرحمة: «اللهم ارحم عبدك صباح الأحمد واغفـر له وارحمه واعفُ عنه واكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة واسكنه جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين».