وزع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية في المنطقة ضمن مشروع وحدات الإسكان التنموي لوزارة الإسكان.وأكد الأمير حسام أن التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة يترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة، بكل ما يحقق الراحة والرفاهية للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهاتهما الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات، مقدماً شكره لوزير الإسكان على ما يقدمه للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية للمنطقة بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص.وشارك أمير منطقة الباحة طلاب تعليم المنطقة دروسهم اليومية -عن بعد- عبر منصة مدرستي الافتراضية، واطمأن على سير العملية التعليمية، مشيداً بجدية الطلاب وبمستوى التفاعل مع معلميهم خلال الحصص الدراسية، حاثاً على الاستفادة المثلى مما هيأته الدولة لمواصلة مسيرة التعليم في ظل جائحة كورونا.وتابع الأمير حسام أداء مركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، والتقى بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين، ونوه بما يحظى به التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أسهمت في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.وأشاد بما تشهده المنصة من نسب عليا من الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة، وبمبادرة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة نحو إنشاء مركز المتابعة والدعم الفني كنواة رئيسية لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي من المجتمع التعليمي، وتقديم الحلول والدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين والمعلمات، وعد هذا النوع من التعليم خيارا إستراتيجيا للمستقبل الواعد الذي يسهم في استمرار رحلة التعليم ونقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط ذكية متعددة.واستمع لشرح عن مهمات المركز قدمه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش.