أغلقت أمانة عسير وبلدياتها 165 منشأة مخالفة في مجالات وأنشطة تجارية خلال أسبوع حيث تنوعت المخالفات المرصودة بين الصحية والبلدية أو في تطبيق الاشترطات النظامية المُتبعة، إلى جانب ما يتعلق بالاشتراطات الوقائية من فايروس كورونا، ومخالفات العاملين في هذه المحلات. من جهة أخرى، قامت وكالة الخدمات للحدائق والتجميل في الأمانة بمتابعة أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور بمدينة أبها. وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل الدكتور علي عسيري، أن أعمال الزراعة والصيانة الدورية تمت بشكل يومي في عدد من المواقع ومنها حديقة الأندلس، وأم الركب، وممشى المطار، ودوار الخالدية، وطريق الملك عبدالعزيز وحديقة الضباب بإجمالي مساحة 59.200م2 كما قامت بتقليم الأشجار على طريقي الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والطائف وحديقة السد بعدد 257 شجرةً، وقص المسطحات في دوار الخالدية، وحديقة الضباب، وممشى الروضة، وحديقة السد، والمحالة، ووردة غرناطة على مساحة 31.100م2، وصيانة شبكات الري على طريق التعاون، وشارع الملك فهد، وحديقة السد، وطريق الشعف على مساحة 6.200م2، وزراعة الزهور في حديقة سما أبها، وممشى الروضة، وطريق الملك عبدالعزيز، وأحواض الزهور في سوق الثلاثاء بأكثر من 75.400 ألف زهرة، إضافة إلى صيانة الألعاب في حديقة الجبل، ومصلى العيد، ونافورة العزيزية.