التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، القائد المشترك لعمليات رياح الغرب نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن مهندس عيسى بن سيف المزروعي.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.