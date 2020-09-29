أعلن الديوان الأميري الكويتي قبل قليل وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت.

وجاء في البيان:«ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه».

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح تولى إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006.

وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وكان الراحل صباح الأحمد غادر الكويت في 23 يوليو الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج.

وأجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وتكللت بالنجاح.

الجدير بالذكر أن دولة الكويت شهدت في عهده نهضة تنمويّة شملت مختلف المجالات، تنفيذًا لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.