أقر مجلس الشورى إيكال مهمة الوسائط المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) وتنظيم المحتوى (الأخلاقي والإعلامي) إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، واعتمد المجلس تعديل نظام المؤسسات الصحفية وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن نقل مهام المواد المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كون المؤسسات الصحفية من القطاعات المرتبطة بالإعلام الداخلي، وغدت مرجعية المؤسسات الصحفية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام، ما يحقق تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويوفر المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، ويسهم في تحقيق التطلعات في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويعزز تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها، وأخذ المجلس برأي وتوصية لجنة الثقافة والإعلام حول التعديلات، على ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.