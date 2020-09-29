وجه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بسرعة توزيع 866 جهازاً لوحياً قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، لتمكينهم من الدراسة ومواصلة تعليمهم عن بُعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي، أن هذه الأجهزة البالغ عددها 866 جهازاً تمثل الدفعة الثانية، وسيتم توزيعها على طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي المسجلين في برنامج تكافل، منها 322 جهازاً ستخصص للبنين و504 أجهزة للبنات، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

وأضاف أن إدارة التوجية والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج، ستتولى آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

وأكد الخديدي الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس حاجاتهم.