أغلقت صحة الرياض مجمعاً لعيادات أسنان يتبع لمجموعة طبية شهيرة بعد رصد حزمة من المخالفات، منها الاعتداء على عضو في لجنة الالتزام، وهروب الممارسين الصحيين من الموقع خلال جولة رقابية قادتها اللجنة.

وأوضحت الصحة أن المجمع المغلق تحفظياً، تورط في تجاوزات متعددة منها تشغيل أطباء وممرضين لا يحملون تراخيص مهنة ثم تظاهروا أثناء التفتيش بأنهم مرضى قبل هروبهم الجماعي من مقر العمل، كما تبين لفريق الالتزام عدم وجود طبيب استشاري أو نائب أول في المجمع، فضلاً عن اختلاف اسم المجمع عن الاسم الصادر بالترخيص.

وأضافت صحة الرياض أن المدير الإداري للمجمع رفض التعاون مع فريق الالتزام وادعى قدرته على شطب محاضر التفتيش مستخدماً علاقاته. وأوضحت أن الإغلاق التحفظي الصادر من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة إجراء أولى احترازي للحفاظ على سلامة المرضى، وأن اللجنة ستستمر في نظر القضية لإصدار القرار النهائي.

في غضون ذلك واصلت صحة الرياض جولاتها الرقابية على المؤسسات الخاصة، وتتمثل أبرز المخالفات في قصور تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، إضافة إلى نقص التجهيزات والأدوية الإسعافية، وعدم وجود سيارة إسعاف.

وأشارت إلى أن عقوبات الممارسين الصحيين تراوح بين الغرامة 100 ألف ريال والسجن مدةً تصل إلى 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى سحب ترخيص الممارس الصحي، فيما تصل عقوبات المؤسسات الصحية إلى غرامة مالية (300 ألف ريال) أو الإغلاق مدةً تصل إلى سنتين أو سحب الترخيص.