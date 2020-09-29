ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة أمس، سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحث الاستعدادات لموسم العمرة. وأوضح السديس أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ويجب على الجميع تيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسولة، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر لتقديم أرقى الخِدْمات لزوار وقاصدي بيت الله وأكد على توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فايروس كورونا، استعداداً لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجياً.وحث الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة في ما يخص سقيا ماء زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، ودخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على العلوم الفقهية الصحيحة المتعلقة بنسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، ومعاملتهم باللطف واللين.