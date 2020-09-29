تطلق وزارة الحج والعمرة، الأحد القادم، برنامج العودة التدريجية للعمرة، ويستقبل الحرم المكي الشريف أول فوج في الساعة ١٢ ليلا صباح يوم الأحد؛ طبقا للمواعيد التي حددها تطبيق «اعتمرنا» عبر الأجهزة الذكية، ويستغرق الوقت المحدد لأول فوج 3 ساعات، تنتهي في الثالثة فجرا، نظرا لتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ومن ضمنها تحقيق التباعد الاجتماعي. وحدد التطبيق 4 محاور رئيسية ونقاط التجمع للوصول إلى الحرم المكي في كل من أجياد والششة والغزة والزاهر، وسيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصصة كمجموعات لا كأفراد مع تخصيص مرافق صحي وقائد لكل مجموعة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بما في ذلك لبس الكمامة طوال فترة أداء النسك.