حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المصانع والشركات المستوردة للأجهزة الطبية من تسويق المنتجات من دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة (1/‏10/‏2020).وأكدت استمرار استقبال طلبات التراخيص، ودعت جميع مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية إلى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة عدم السماح بمزاولة أي مصنع أو مستودع لنشاطه ولا تسويق منتجاته داخل المملكة بعد التاريخ المحدد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة.