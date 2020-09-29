حققت المملكة ممثلة في مؤسسة «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بـ6 جوائز عالمية (ميداليتين برونزيتين و4 شهادات تقدير) في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO 2020، الذي أقيم عن بُعد في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 105 دول.وحقق الميداليتين البرونزيتين كل من الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة، الذي سبق أن حقق ميدالية ذهبية في أولمبياد البلقان للناشئين في العام 2019، وميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الخليجي 2019.وفي أول إنجاز له يحققه في مشاركاته الدولية، حقق الطالب مصطفى حلمي العلق من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في مسابقة الأولمبياد الدولي للرياضيات، فيما حصد كل من الطالب حمزة إبراهيم الشيخي شهادة تقدير، تضاف إلى سجله في المشاركات الدولية، المتمثل في 3 ميداليات وشهادتي تقدير، بينما حصلت الطالبة ثناء خالد الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة منذ بداية مشاركاتها في المسابقات الدولية في العام 2016 على 8 ميداليات، تنوعت ما بين الفضية والبرونزية و4 شهادات تقدير، وحقق الطالب محمد سعد الشهري ثلاث ميداليات وشهادتي تقدير، وحقق خالد حمد العجران من إدارة تعليم الرياض 7 ميداليات، تنوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وشهادتي تقدير، وجميعهم من طلاب «موهبة» الذين تم ترشيحهم من مسابقة موهوب في بداية مشوارهم نحو المشاركة الدولية.