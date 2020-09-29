انطلقت فعاليات ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي، المقام على مدى يومين بأبها بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن لبدة ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الاجتماعي المهندس عبدالعزيز الكريديس، و35 جهة لإرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشاريع الإنتاجية المناسبة، ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، أن الملتقى يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات، ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، وتمكين أكبر عدد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل، مشيراً إلى أن الملتقى شهد عقد شراكات عدة بين فرع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات.