أغلقت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 7 عربات «فود ترك» لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أنَّ مراقبي البلدية نفذوا جولة ميدانية على عربات «الفود ترك» التابعة لنطاق البلدية، أسفرت عن إغلاق 7 عربات، لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى عدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المُخالفة. وأشار إلى تكثيف الجولات الرقابية على العربات الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن الفِرق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المُخالفات.