وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، تهدف إلى إطلاق «مبادرة تالة المرأة» بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع المناطق، إضافة إلى تقديم خِدْمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من دور البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، من خلال حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والبرامج والخِدْمات غير المالية التي تساهم في تمكين المواطنين بهدف تقديم الخدمات وَفْق أفضل الممارسات، ورغبة مجلس شؤون الأسرة بإطلاق مبادرة تالة المرأة من خلال لجنة المرأة التي تتبنى المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين المرأة ونشر الوعي بحقوق المرأة ودورها.ويقدم بنك التنمية الاجتماعية دعمه وتمكينه للمرأة بمختلف المنتجات والنشاطات، حيث تم تمويل 55000 مستفيدة ما بين 2018 وحتى 2020 بقيمة تجاوزت الـ850 مليون ريال، وقد شهد هذا الدعم نمواً بنسبة 400%، كما تم في عام 2019 إطلاق منتج النقل التشاركي للنساء لأول مرة استفاد منه ما يزيد على 106 مستفيدات حتى الآن حصلن على سيارات وسجلن بتطبيقات النقل المختلفة عبر الهواتف الذكية بقيمة قاربت الـ10 ملايين ريال، إضافة إلى تدريب وتأهيل ما يزيد على 40 ألف مستفيدة.