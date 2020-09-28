دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل صباح أمس (الأحد) في مكتبه بمحافظة جدة حملة "الصلاة نور" التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تهدف إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال تكثيف العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية.وأطلع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أمير مكة على سير وخطط العمل الميداني والتوعوي.وقدم العمري لأمير مكة تقريراً عن جهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة التوعوية خلال جائحة كورونا، ومساهمتها في نشر الاحترازات الصحية والتدابير الوقائية وفق جهود وتعليمات الجهات المختصة.وفي ختام الزيارة نقل فضيلته شكر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على دعم أمير مكة المستمر لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة.