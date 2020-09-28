تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم غداً(الثلاثاء)، اجتماعاً مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعريف ملاك المدارس الأهلية والعالمية بالإطار العام لاعتماد المدارس الأهلية والعالمية، ومناقشة إجراءات وتنظيمات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي، ونشر ثقافة الاعتماد في منظومة العمل المدرسي؛ من أجل التحسين المستمر، وتوفير بيئات تعلم محفزة.

وأكدت الهيئة أن للإطار العام للاعتماد المدرسي أهدافًا إجرائية تتمثل في توفير أساس مرجعي للاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، يشتمل على منظومة متكاملة من المعايير والإجراءات لتقويم جودة الأداء المدرسي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توجيه عمليات الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة بما يساعد هذه المدارس على رفع كفاءة وجودة التعليم لديها وتعزيز تنافسيتها، وبما يحقق أهداف تطوير التعليم العام، ويتضمن الإطار تحديد أدوار ومهام الجهات ذات العلاقة المباشرة بالاعتماد المدرسي.

وأوضحت الهيئة أن الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية يستند على المعايير التي يجب أن يكون عليها الأداء المدرسي في كل جوانبه، سواء في المدخلات، أو العمليات، أو المخرجات، وتعد هذه المعايير وسيلة لتحسين مستوى أداء المدرسة التي تسعى إلى استيفائها واعتمادها، وقد اكتسب الاعتماد المدرسي المستند على المعايير موثوقيةً عاليةً في توجيه القرارات التطويرية في الأنظمة التعليمية؛ حيث تتضمن عملية الاعتماد المدرسي تحديد المعايير ذات الصلة المباشرة بكفاءة النظام التعليمي وجودة مخرجاته.

وتُعَدُّ هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الوحيدة المخولة لمنح الاعتماد المدرسي في المملكة العربية السعودية، أو الترخيص لجهات الاعتماد المحلية والعالمية، كما تقع مسؤولية بناء، وإدارة ومراجعة واعتماد القواعد التنظيمية للاعتماد المدرسي والإجراءات المرتبطة بها على عاتق الهيئة، بالشراكة والتنسيق مع وزارة التعليم والقطاع الخاص.

وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر في اجتماعه الثالث (الدورة الثانية) في 6/ 1/ 1442هـ -باعتماد الإطار العام لاعتماد المدارس الأهلية والعالمية- الإعلان عن انطلاق برنامج الاعتماد المدرسي الوطني، كما سبق أن أقر مجلس الإدارة في مسار مواز لائحة ترخيص الجهات الأجنبية للعمل في المملكة العربية السعودية لتقويم واعتماد المدارس الأهلية والعالمية.

يذكر أن برنامج الاعتماد المدرسي يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن الهيئة تُعَدُّ الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك بناء نظام التقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي- في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الأساسية والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها، وكذلك تقويم أداء المدارس، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب، واعتماد تلك المؤسسات بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.