أوضح رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش أن الذكرى التسعين لليوم الوطني جاءت هذا العام والعالم بأسره يمر بظروف استثنائية عصيبة في ظل ما يشهده من تداعيات لجائحة تفشي فايروس كورونا COVID-19 من انهيار المنظومات الصحية والاقتصادية فضلاً عن الخسائر البشرية والتي طالت العديد من الدول على مستوى القارات، وقد ضربت المملكة خلال تلك الأحداث أبلغ وأدل الشواهد التي أبهرت بها شعوب العالم ومنظماته، وبرهنت لهم قوتها وصلابتها وحكمتها في مواجهة الأزمات وقدرتها على تجاوز المحن، وجاهزية قطاعاتها ووزاراتها لبذل أقصى الجهود والتضحيات لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء باعتبار ذلك الحس والواجب الإنساني من أهم الأولويات لدى قيادتنا وفقهم الله، وقد ترجم جهود المملكة نحو شعبها جند مخلص من أبناء وبنات الوطن بأداءٍ تكاملي مُتقَن، يُلبُّون بهذا الكمّ الذي لامسناه من أمثلة العطاء والمبادرة والإيثار نداء الوطن والواجب الديني والدافع المهني والأخلاقي بأسمى صوره وأبلغ معانيه، ويُورثون من عظيم الأثر ما يعكسون به صورة مشرّفة لواقع المسؤولية تجاه المجتمع تكافلاً وتلاحماً ونماء، وتجاه الوطن حباً وولاءً وانتماء.



جاء ذلك في احتفال الجامعة باليوم الوطني 90 الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب افتراضياً صباح أمس في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية واشتمل على عدد من البرامج والفعاليات في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.



وذكر عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري أننا نقف بكل فخر واعتزاز بمناسبة عظيمة من تاريخنا المجيد في مناسبة اليوم الوطني 90 والتي تحمل في طياتها الإنجازات والمكاسب التي تحققت على مدى عقود من الزمن ويجب أن تظل حية في النفوس عاماً بعد عام، وما تقدمه الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب من إطلاق حزمة من الفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني له أهمية ودلالة في نفوس الطلاب من خلال مشاركة الوطن العزيز في هذا اليوم الخالد، ودعا د. الدوسري للوطن بكل خير وأمن وأمان وبالهمة نصل للقمة لتحقيق رؤيتنا الطموحة 2030 في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.



يذكر أنه تم الاحتفال باليوم الوطني للجامعة افتراضياً من خلال المنصات الإلكترونية للجامعة وتخلله عدد من الفقرات مثل العروض المرئية وأوبريت وطني ورصد مشاعر وطنية ومسابقات وطنية وبرامج طلابية.