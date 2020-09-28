أقامت مؤسسة البريد السعودي العديد من الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ90 في جميع مناطق المملكة، حيث شهد المقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة الرياض إقامة معرض بهذه المناسبة بعنوان «اليوم الوطني السعودي 90» برعاية وحضور رئيس المؤسسة اّنف بن أحمد أبانمي. وشهد المعرض العديد من الفعاليات من بينها فعالية الأزياء الوطنية والتي قدمها الموظف عبدالله بن روكان، وفعالية فنون الخط العربي قدمها الموظف المهندس مازن أنديجاني، إلى جانب مشاركة الباحث في الفلكلور الشعبي سعد الثنيان، إضافة إلى فعالية خاصة بالمعزوفات الموسيقية الوطنية والجلسات الشعبية والتصوير الفوتوغرافي وأقيمت كافة الفعاليات بتنظيم يتوافق مع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وعلى الجانب الآخر تم تزيين كافة المكاتب البريدية بالأعلام والإضاءة الخضراء في جميع مدن ومحافظات المملكة، إلى جانب العديد من الفعاليات عبر وسائل التواصل الداخلي للتفاعل مع منسوبي المؤسسة ومشاركتهم فرحة هذه المناسبة الغالية.

وتسعى مؤسسة البريد السعودي من خلال هذه الفعاليات إلى إبراز الإنجازات والأحداث الوطنية ومنح الفرصة لمنسوبيها للتعبير عن مشاعرهم عبر سلسلة من الأنشطة الملائمة لهذه المناسبة الوطنية.