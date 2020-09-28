احتفلت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمختلف فروعها في الداخل والخارج، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، واعترافا بالجميل ووفاءً للوطن الحبيب، شارك المستشفى السعودي الألماني بالرياض بمناسبة يوم الوطن 90 على مدار ثلاثة أيام متوالية، ضمن شراكاته المجتمعية، مع مراعاة الاحترازات الصحية والوقائية للحد من انتشاء فايروس كورونا بفعاليات احتفالية مميزة نالت إعجاب وتقدير الحضور الرسمي والجماهيري الكبير الذي حضرها.

وتضمن الاحتفال في يومه الأول مشاركة المرضى ومنسوبي المستشفى، بالإضافة إلى فعاليات جرى تنظيمها في متحف صقر الجزيرة الحربي، من خلال وجود سيارة إسعاف المستشفى الألماني مجهزة لاستقبال أي حالة طارئة، بالإضافة إلى توزيع أعلام المملكة والزهور لزوار المتحف وإجراء الفحوصات المجانية لهم.

وتضمن اليوم الثاني فعالية مسيرة وطن التي نظمت بالتعاون مع فريق رياض بايكرز للدراجات النارية، برعاية الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، وبمشاركة هيئة تطوير الدرعية، انطلقت المسيرة الكرنفالية المؤلفة من 700 دراجة نارية وسيارة من مركز التأهيل الشامل بالدرعية، وصولا إلى دوار سارية العلم، حيث تم تشكيل رقم 90 بالدراجات النارية، وتم إطلاق 1500 بالون باللون الأخضر «لون علم المملكة»، في سماء الدرعية ومن ثم أقيم حفل تكريم للمشاركين في المسيرة، حيث قامت أحلام الثنيان مدير تطوير المشاركة المجتمعية بمحافظة الدرعية بمشاركة ممثلي المحافظة بتكريم الجهات المشاركة التي ساهمت في تنظيم وقيادة

وإنجاح المسيرة من الجمعيات والفرق التطوعية بداية بطلال القحطاني مساعد مدير عام التعاون الحكومي بوزارة الرياضة، وقادة الفرق الذين بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح مسيرة الوطن بقيادة الكابتن عبد الرحمن الشريف قائد فريق رياض بايكرز، وعلي القباني مساعد المدير العام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بمنطقة الرياض، وإدارة مرور الدرعية، وشرطة الدرعية تقديراً لما بذلوه من جهد لتسهيل ونجاح المسيرة، ورائد السران لمشاركته في الإشراف على المسيرة، وكذلك تكريم أطفال جمعية كيان للأيتام وتوزيع الهدايا والشهادات عليهم، والعديد من الفرق التطوعية.

من جانبها قدمت أحلام الثنيان الشكر والتقدير للمستشفى السعودي الألماني، السباق دائما إلى الشراكات المجتمعية الهادفة لخدمة المجتمع، فيما رفع الدكتور معتق الشهراني المدير العام التنفيذي للمستشفي الألماني بالرياض بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكر جميع القائمين المتطوعين الذين أسهموا في نجاح المسيرة.