اطّلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم (الإثنين) على سير عملية التعليم عن بُعد بمنصة «مدرستي» الافتراضية، وذلك خلال استقباله مدير عام التعليم بجدة د. سعد المسعودي.

ونوّه محافظ جدة بالدور المهم للمعلمين والمعلمات والأسرة، لتحقيق ما ينفع أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات في ظل ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام حكومتنا، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية.

من جهته ثمّن الدكتور المسعودي حرص محافظ جدة ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مستعرضًا نبذة عن مراحل التعليم عن بُعد وأرقام المستفيدين منها بجدة، بدايةً من الروضة الافتراضية بالإضافة لمنصة مدرستي، سائلا المولى عز وجلّ أن تُكلّل الجهود بالتوفيق والنجاح.



من جهة أخرى، كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم (الإثنين) أعضاء لجنة حملة "براً بمكة " بمحافظة جدة. وشكر الأمير مشعل أعضاء اللجنة على الجهود التي قاموا بها خلال جائحة كورونا.



يذكر أن حملة "برّاً بمكة"، التي وجّه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تهدف إلى تقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بمحافظات المنطقة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.



وبلغ عدد المتبرعين ٣٩٨٩ متبرعاً بمجموع تبرعات وصل إلى٢،٢٩٧،٣٦٣ عملية ، استفاد منها ٢،٨٣٦،٢٥٢ أسرة ومستفيدا ، وتنوعت التبرعات في الحملة ما بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية وسداد ديون وفواتير كهرباء وخدمات علاجية وإيواء وتسكين, وأشرفت لجنة محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع عدة جهات من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشرطة جدة وصحة جدة وغرفة جدة وجمعية مراكز الأحياء, بالإضافة لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.