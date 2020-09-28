استقبلت الأوساط الإعلامية بالترحاب، قرار وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي تعيين الزميل محمد فهد الحارثي، رئيسا لهيئة الاذاعة والتلفزيون.



الحارثي من القيادات الإعلامية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال الصحافة والإعلام والبرامج التلفزيونية، وتولى رئاسة منتدى الإعلام السعودي ورئاسة جائزة الإعلام السعودي الى جانب عضويته في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئاسته تحرير مجلتي "سيدتي " و "الرجل"، وسبق للحارثي تقديم برنامج «بدون شك» على فضائية mbc مقدّما ورئيسا للتحرير. وطرح البرنامج الشهير قضايا اجتماعية بجرأة واسعة ما اكسبه متابعة مئات المشاهدين..