أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة توعوية تحت مسمى «في الباقي حياة»، ضمن برنامج الوعي المائي، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية الجمهور بشأن السلوكيات والخطوات البسيطة للاستفادة من القليل الباقي من الماء، من خلال تسليط الضوء على أهميتها في حياة مخلوقات أخرى من حولنا، إضافة إلى حث المواطنين والمقيمين لتبني العديد من الأفكار حول أفضل السبل والممارسات لتوفير الماء سواء في المنزل أو المركبة أو مكان العمل والمجمعات، كما تدعو إلى ضرورة تغيير سلوكيات استخدام المياه، إذ تأتي هذه الحملة من أجل مشاركة المجتمع في تعزيز الوعي المائي لدى الأفراد، وتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على الاستخدام المرّشد للمياه على جميع المستويات، كما تساهم الحملة في تحقيق أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والمتمثلة في أهمية ترشيد استخدام مصادر المياه والمحافظة عليها.