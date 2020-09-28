أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإيقاف طبيبة نساء وولادة، تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة، عن مزاولة المهنة، وفقاً للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة، صرح بذلك المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق. وأضاف أن قرار الإيقاف عن العمل جاء لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها، بناء على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة، حرصا وحفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين.

كما أكد أن وزارة الصحة لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق من يتساهل في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.