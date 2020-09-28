توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات) جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.