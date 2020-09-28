أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه إنفاذاً للتوجيهات القاضية بالسماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا تم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني والوزارات المعنية بتوفير خدمة إلكترونية لتمكين المواطنين ممن يشملهم الأمر من تقديم طلباتهم ورفع ما يعززها من وثائق عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وأشار إلى أن الخدمة متاحة عن طريق منصة «أبشر - أفراد» للخدمات الإلكترونية، وموضح بها كافة الضوابط والشروط لإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة.وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أنه قد تم إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها ولم يبت فيها. ويتوجب على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقاً للآليات الحديثة بناءً على الاستثناءات الواردة في الموافقة الكريمة.وأوضح أن الخدمة تشمل الحالات المستثناة كافة، إذ يتم اختيار الوزارة المختصة بإصدار التصريح ورفع الوثائق التي يشترط توافرها للنظر في الطلب، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات أعلنت شروط الحصول على تصاريح سفر لعدد من الحالات وهم الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية، والمواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين: لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة، والمواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، مشدداً على أن كل وزارة معنية ستتولى الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثناة التي تخصها.