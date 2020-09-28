أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن موجة كورونا الثانية تعني ارتفاع الإصابات بعد تراجع كبير، وعالمياً لم يُسجل أي تحور للفايروس. وأضاف: «الحالات المؤكدة في المملكة تسجل انخفاضاً ومواصلة المنحنى بالاتجاه الإيجابي، وتجاوزنا أكثر من 90% نزولاً من أعلى مستوى تم تسجيل الحالات فيه في اليوم الواحد»، موضحاً أن «هذا التأثير الإيجابي ينعكس بعد مرور أسابيع على تحسن في الحالات الحرجة، إذ نلاحظ أيضاً تسجيل انخفاض في الحالات الحرجة بمستوى يصل إلى 55%». وأعلن العبدالعالي تسجيل 403 ‏حالات جديدة لفايروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 333193 حالة، بينها 11505 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1032 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 317005 حالات، إضافة إلى 600 حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات 4683 حالة، بإضافة 28 حالة وفاة جديدة.وأوضح أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.